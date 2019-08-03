كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية بريطانيا يؤكد أن بلاده لن تعقد أي مقايضة للناقلات مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا إن بلاده لن تعقد أي مقايضة للناقلات مع إيران.

ونقلت وكالة رويترز عن عن راب قوله: "إذا أرادت إيران الخروج من الأزمة، عليها تعديل سلوكها".

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وتطالب بريطانيا، إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي اختطفتها مليشيات الحرس الثوري الإيراني، 19 يوليو/تموز الماضي، لدى عبورها مضيق هرمز.

وتزايد التوتر بشكل كبير في المنطقة بعد استهداف إيران عددا من السفن وناقلات النفط؛ ما دفع واشنطن للإعداد لضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، غير أن الرئيس دونالد ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة.