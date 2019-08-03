كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذيرات أمريكية من زحف متطرفين صوماليين مدعومين من قطر لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن أن عددًا من النازحين الصوماليين المدعومين من عصابة الحمدين، في طريقهم إلى مصر للتعاون مع تنظيم داعش، للقيام بعمليات إرهابية وتخريبية، مما يؤكد دعم الدوحة للعناصر الإرهابية.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بعض النازحين من اللاجئين الصوماليين في توكسون في طريقهم لمصر، كانوا على اتصال بعميل إرهابي هناك".

وكانت وزارة العدل الأمريكية، اعتقلت الجمعة الماضية لاجئين صوماليين حاولا السفر إلى مصر، بعد أن سجلا تذكرة سفرهما إلى مطار القاهرة الدولي، للالتحاق بصفوف ما يزعم بأنه "ولاية سيناء" التابعة لداعش.

وترتبط قطر بعلاقة وثثقة مع التنظيمات المتطرفة مثل حركة الشباب الصومالية، التي تسعى الدوحة من خلالها إلى السيطرة على بعض الممرات البحرية، خصوصاً أن مقديشو مرتبطة بالقرن الأفريقي الذي يتمتع بأهمية كبيرة.

وفي نفس السياق، شن نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، هجوما على قطر، متهما إياها بممارسة الإرهاب وخلق الفوضى في الوطن العربي.

ونشر خلفان تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اتهم فيها قطر بممارسة الإرهاب، ونشر الفوضى في أنحاء الوطن العربي، مشيرا إلى أن مخازن الأسلحة القطرية مفتوحة لتمويل الإرهابيين، قائلا "مستودعات الأسلحة للقوات القطرية مفتوحة لتمويل الإرهابيين".

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وأضاف في تغريدة أخرى "المشكلة أن القطريين يكذبون من يتهمهم بالإرهاب، وهم بعظمة لسانهم معترفين بالتآمر على اغتيال الملك عبد الله، وتفجيرات الصومال الأخيرة، وخلق الفوضى في الوطن العربي، ودعمها كما قال القرضاوي عبر إذاعة قطر الرسمية".

وتابع نائب قائد شرطة دبي "كل هذه الخزعبلات التي تقوم بها قطر ستنتهي يوما ما سيأتي حاكم عاقل يدرك ضرورة العمل على تحقيق الأمن للمنظومة الخليجية والعربية والعالمية".

كما استشهد خلفان بتغريدة أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، حول الأمر نفسه، حينما قال: شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن، أو إيران أو غيرهما مستحيل والإعلام القطري الأهوج، لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق، وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات، وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها.

وأضاف ضاحي خلفان "يُتوقع أن مجموعة صومالية يديرها عميل قطري، قد أعطيت تعليمات بالتوجه إلى مصر للقيام بعمليات إرهابية"، متابعا "التفجيرات الإرهابية الأخيرة في الصومال أحدث دليل".

وكانت طائرة قطرية قد هبطت بمطار آدم عدي الدولي، في العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك بعد أيام من تفجير في محيط المطار، استهدف مسؤولين ببلدية مقديشو.

من جابنها، شدد مصر الإجراءات الأمنية على جميع المنافذ، بما فيها الجوية والبحرية والبرية، لمنع تسلل أي من العناصر الإرهابية إلى داخل البلاد.

عصابة الدوحة مازالت تخبئ حقدها ضد الأشقاء العرب، وتواصل تحركاتها المشبوهة لبث سموم الفتنة والخراب في الدول، خصوصا الرباعي العربي، بعدما قرروا قطع العلاقات مع قطر بسبب سياساتها الشاذة في المنطقة، وتمويلها المفضوح للإرهاب.