كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: على دول الخليج الحذر من قطر وأذنابها في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، من الإرهاب القطري المتزايد في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن المخططات الشيطانية لأذناب تميم تستدعي دول الخليج توخي الحرص من أجل استقرار المنطقة.

وكتب المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"الإرهاب القطري المتزايد و( الشبق)لإراقة الدماء والفوضى، يستدعي دول الخليج والدول العربية، توخي الحذر والحرص والحيطة من قطر وأذناذبها من أجل أمنهم واستقرارهم ، لأن التخريب والتأليب فاق الحدود، ويجب مواجهتها وإيقافها وإيقاف تجاوزاتها رسميا وبدون مجاملات".

وأوضح أن أبواق الإعلام القطري ومنصات الإخوان في تركيا تلبس عباءة المرشد الإيراني وتحتفي بإرهاب جماعة الحوثي في اليمن.

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وأكد: "كل القنوات القطرية والإخوانية اليوم تلبس "عمامة المرشد "وتحتفي بإرهاب الحوثي في عدن".

ثم تابع قائلًا:"حاليا تقوم بدور أفضل مما تقوم به القنوات الموالية لإيران".

وواصل:"العلاقات الإيرانية القطرية:تاريخ من التوافق في الإرهاب وفي تدمير الوطن العربي والحقد والكره للسعودية .. الطيور على أشكالها تقع".