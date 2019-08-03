كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخص وإصابة 4 أخرين جراء زلزال ضرب ساحل إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت السلطات الإندونيسية انه توفي شخصًا متأثرًا بنوبة قلبية وتضرر أكثر من 100 منزل بعد ان وقع زلزال بلغت قوته 6.8 درجة قبالة جزيرة جاوة، مما أدى إلى تأرجح المباني في أماكن بعيدة مثل العاصمة.

وتقول هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال ليلة الجمعة كان مركزه على بعد 151 كم من مقاطعة بانتين قبالة الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة.

كما أوضحت الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث اليوم السبت انه توفيت امرأة بنوبة قلبية أثناء فرارها إلى بر الأمان في بيكانغساري، القرية الأقرب إلى مركز الزلزال، وانه أصيب أربعة أشخاص.

وأشارت الوكالة الي انه تضرر ما لا يقل عن 113 منزل ومبنى، كما فر نحو 1050 شخص إلى ملاجئ مؤقتة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اصابة عدة منازل ومباني في مقاطعتي بانتين وجاوة الغربية، بما في ذلك ملعب رياضي ومستشفيات بأضرار طفيفة.

