مبابي: أريد بقاء نيمار مع باريس سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، عن رغبته في بقاء زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا ضمن صفوف الفريق وعدم الرحيل.

وذكر مبابي خلال مؤتمر صحفي بالصين، عشية مباراة كأس السوبر الفرنسي أمام رين في مدينة شينزين "نيمار؟ إنه في وضع يعرفه الجميع، هو يتدرب بكفاءة كما يفعل دائمًا، وأريد منه أن يبقى معنا".

وأضاف "هو بالفعل يعرف رأيي في موقفه، وتحدثت معه بناءً على العلاقة بيننا، والمبنية على الصدق والاحترام، فأنا أحترمه ومعجب به".

وتطرق مبابي للشائعات حول إمكانية رحيل المهاجم الأوروغواياني، إدينسون كافاني، عن حديقة الأمراء، مؤكدا أنه يرغب في اللعب "إلى جانب لاعبين عظماء، وكافاني يعد واحدا منهم".

وواصل "أتحدث دائما مع المدير الفني، ونتناقش حول المهام التي أنفذها داخل الملعب، وفقا لمصلحة الفريق، ومندهش مما يقال حول أنني أسعى لأكون رأس الحربة الصريح.. لدينا إدينسون كافاني، وهو هداف قدير، ويمدنا بالتمريرات الحاسمة.. لا أتطلع للاستيلاء على مكانه".