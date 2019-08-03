برشلونة يضع شروط رحيل كوتينيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني حدد شروط رحيل نجمه البرازيلي، فيليب كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة سيوافق على رحيل كوتينيو على سبيل الإعارة، إذا وصله عرض لمدة موسم، بمقابل من 25 إلى 30 مليون يورو.

ويستهدف البارسا من هذه الخطوة، أن يستعيد اللاعب البرازيلي بريقه مرة أخرى، من خلال الحصول على عدد أكبر من دقائق المشاركة، برفقة فريق آخر، بعد أن تراجع مستواه كثيرًا.

وسيكون موقف كوتينيو مع البلوجرانا أصعب في الموسم المقبل، بعدما نجح النادي في الحصول على خدمات أنطوان جريزمان، قادما من أتلتيكو مدريد.

ويعد كوتينيو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، حيث انضم إلى "كامب نو" مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 40 مليونًا.