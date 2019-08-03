عقوبات مالية أمريكية جديدة تستهدف روسيا على خلفية قضية سكريبال

فرضت الولايات المتحدة السبت مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، على خلفيّة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبري البريطانيّة عام 2018.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان، إنّ واشنطن ستُعارض أيَّ مساعدة لموسكو "من جانب المؤسّسات الماليّة الدوليّة"، وستُقيّد وصول المصارف الأمريكية إلى سوق الديون السياديّة الروسيّة، وستحدّ من صادرات السّلع والتكنولوجيا إلى روسيا.