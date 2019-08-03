مشرعون يحثون أمريكا على وقف بيع الأسلحة لشرطة هونغ كونغ

حثت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الجمعة، إدارة الرئيس دونالد ترامب على وقف مبيعات الذخائر وعتاد السيطرة على الحشود إلى شرطة هونغ كونغ المتهمة باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين للحكومة.

ونشر ناشط مطالب بالديمقراطية في هونغ كونغ يدعى غوشوا وونغ على تويتر الأسبوع الماضي صوراً لقنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي قال إن الشرطة استخدمتها ضد المحتجين.

وقدم عضوا مجلس النواب كريستوفر سميث وجيمس مكجفرن، رئيسا لجنة لحقوق الإنسان بالكونغرس، طلبهما في رسالة إلى وزيري الخارجية مايك بومبيو والتجارة ويلبر روس.

وكتبا يقولان في الرسالة "نطلب تعليق مبيعات الذخائر وعتاد السيطرة على الحشود وأعمال الشغب لقوة شرطة هونغ كونغ مستقبلاً والإعلان أن الولايات المتحدة لن تسهم في قمع الاحتجاجات السلمية في هونغ كونغ".

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وحثا أيضا الوزيرين على مقاومة "الجهود التي تبذلها حكومتا هونغ كونغ والصين لوصف المظاهرات بأنها أعمال شغب والإنحاء باللائمة على الولايات المتحدة في عدم الاستقرار السياسي الذي تسببتا فيه وحدهما".

ولم ترد وزارتا الخارجية والتجارة بعد على طلب للتعليق.

وكتب وونج على تويتر "كل تلك الأسلحة مستوردة من الولايات المتحدة. وبالنظر إلى الأدلة التي لا تحصى على وحشية الشرطة في الآونة الأخيرة فعلى جميع الدول الدعوة إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى شرطة هونغ كونغ السيئة السمعة".