ترامب: عملة الصين تتجه إلى الجحيم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إن على الصين أن تفعل الكثير من أجل إحداث تحول في مسار مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة وإنه يمكنه زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية.

ومتحدثاً إلى الصحافيين في البيت الأبيض، قال ترامب إنه "يجب على الولايات المتحدة أن يكون لديها إتفاق تجاري أفضل مع الصين وليس فقط إتفاقاً متكافئاً".

وقال ترامب دون أن يذكر تفاصيل إن العملة الصينية "ذاهبة إلى الجحيم".