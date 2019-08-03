مادورو يرفض بيان ترامب بشأن حصار محتمل على فنزويلا

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الجمعة، إنه يرفض بيان نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن حصار محتمل للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، مشيراً إلى أن "بحارها ستظل حرة ومستقلة".
وأضاف أنه طلب من سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا، أن يندد بالتهديد "غير القانوني" أمام مجلس الأمن الدولي.
وكان ترامب ذكر أول أمس الخميس أنه يدرس فرض حصار على فنزويلا مع تصعيد الولايات المتحدة الضغط على مادورو كي يتخلى عن السلطة، ولم يوضح الرئيس الأمريكي متى أو كيف يمكن فرض حصار من هذا القبيل، وتركز إدارته حتى الآن على الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية ضد مادورو متجنبة الحديث عن أي تحرك عسكري.
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