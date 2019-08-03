أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، أن بلاده ستنفذ الخطوة الثالثة من خفض الالتزامات في إطار الاتفاق النووي الموقع مع الأطراف الدولية.
وقال ظريف، في مقابلة مع وكالة أنباء البرلمان الإيراني، إن ”طهران ستنفذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي في الظروف الراهنة.. مطالبنا كانت واضحة منذ البداية“.
وأضاف ”إن جميع الدول الأعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي توصلت إلى إجماع على أن الولايات المتحدة تسببت في جميع هذه المشاكل، ولكنها (الدول الأوروبية) لم تفعل شيئًا“.
وتابع: ”إذا لم ينفذ الآخرون بشكل كامل الاتفاق النووي، فسنفعل الشيء نفسه بطريقة مقابلة.. هذا ما قلناه، وبالطبع كانت جميع أعمالنا في إطار الاتفاق النووي“.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف يؤكد أن إيران ستنفذ الخطوة الثالثة من خفض الالتزامات بالاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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