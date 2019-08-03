الرئيس التونسي المؤقت يمدد حالة الطوارئ

قال بيان للرئاسة التونسية الجمعة إن الرئيس المؤقت محمد الناصر مدد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر.
وفجر انتحاريان نفسيهما في هجومين منفصلين على الشرطة في تونس في يونيو (حزيران) لكن الوضع الأمني تحسن منذ أن فرضت السلطات حالة الطوارئ لأول مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في أعقاب مقتل العشرات في هجمات لمتشددين في ذلك العام.
كان رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، مدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من الخامس من يوليو (تموز) الماضي.
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