فرنسا تجري محادثات لضمان سلامة السفن في الخليج العربي

قال مسؤول فرنسي،الجمعة، إن فرنسا تبحث حالياً مع شركائها الأوروبيين سبل ضمان سلامة السفن في مياه الخليج العربي.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أوليفير غافين، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حول تعزيز الأمن في منطقة الخليح العربي "إن حرية الملاحة في الخليج عنصر أساسي للأمن الإقليمي والتجارة الدولية".
وأوضح أن بلاده تجري مناقشات "سياسية ودبلوماسية" لاسيما مع بريطانيا وألمانيا بهدف "تجنب التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن في الخليج".
وأكد أن باريس تعمل على المستوى السياسي "لتخفيف التوترات وعودة إيران إلى الامتثال التام لالتزاماتها الخاصة باتفاق فيينا".
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