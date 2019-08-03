اسامة سعد: جماعات العنف والتطرف تحاول دائما ان تفتعل الحوادث بعين الحلوة

اشار النائب ​اسامة سعد​ الى ان هناك مساعي دائمة لمعالجة الاوضاع الامنية المتفجرة بين الحين والاخر في ​مخيم عين الحلوة​، والواضح ان جماعات العنف والتطرف و​الارهاب​ تحاول دائما ان تفتعل الحوادث دائما في المخيم، وهذا الموضوع تكرر ايضا في عدد من المناطق اللبنانية، و​الفصائل الفلسطينية​ بكل الوانها تلعب دورا كبيرا لمعالجة هذه الاوضاع مع ​الجيش اللبناني​ والقضاء، والذهاب للنهاية في ​تفجير​ وضع المخيم لا يخدم لا ​الفلسطينيين​ ولا اللبنانيين.

واوضح سعد في حديث اذاعي، ان ​طاولة الحوار​ اللبناني دعت الى تنظيم السلاح في ​المخيمات الفلسطينية​، وكل حدث له انعكاس على اوضاع اللبناني.

ولفت الى ان هناك حادث كبير حصل في الجبل عطل البلد منذ شهر، والموضوع ليس موضوع مخيم عين الحلوة فقط رغم ضرورة معالجة ملفه، خاصة وان صيدا متضررة بشكل كبير من الاشكالات التي تحصل بين الحين والاخر، فضلا عن ان التفاصيل بين المخيم والمدينة كبير على المستوى العائلي والمصالح والتاريخي.