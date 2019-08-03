الديمقراطي: التعرّض لمحافظ الجنوب مرفوض ونعتبره تعرّض لنا ولمرجعيّتنا سياسيّة

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني أنّ أحد نوّاب الأمّة الذي نقدّر ونحترم دوره، يقوم باستمرار ومنذ مدّة بالتهجّم المركّز على محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، لأسباب غير مبرّرة وأصبح واضحاً للجميع أنها إن دلّت على شيء فتدلّ على سوء فهم أو خلاف شخصي ما، تتم محاولة تحويره وتبيانه كقضية عامّة لا أساس لها من الصحّة.
اضاف الديمقراطي في بيان له، "نؤكد لجميع المعنيين، أن للمحافظ ضو تقدير واحترام كبيرين لدى كافة الجهات الرسميّة والحزبية والدينية في المنطقة وفي لبنان، كما أنّ مرجعيته السياسية معروفة خير المعرفة وليست كما حاول سعادة النائب الإيحاء عنها، وإن أي تعرض للمحافظ هو مرفوض ونعتبره تعرّض لنا ولمرجعيّتنا سياسيّة".
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