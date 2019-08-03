انطوان بانو: يجب ان تحل الامور في قضية قبرشمون بشكل منطقي

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب انطوان بانو الى انه يجب ان تحل الامور في قضية قبرشمون بشكل منطقي، واعتبر انه كان هناك تحضيرا لفتنة في الجبل والوزير جبران باسيل معروف بنشاطه وهو قوة للعهد.
واوضح بانو في حديث اذاعي، ان نسبة الناجحين في مجلس الخدمة المدنية هو 90 للاسلام مقابل 10 للمسيحيين وهذا الموضوع يجب التوقف عنده، وهناك نقص كبير للمسيحيين في الدولة، اين التوازن في الدولة؟
واسف بانو للاحداث التي تحصل في مخيم عين الحلوة، والسلاح يجب ان يكون فقط بيد الجيش اللبناني، ونحن ضد السلاح المتفلت، ويجب مساعدة الفلسطينيين وتأمين حياة لائقة لهم كي لا يتم استغلالهم.
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