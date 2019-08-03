انطوان بانو: يجب ان تحل الامور في قضية قبرشمون بشكل منطقي

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​انطوان بانو​ الى انه يجب ان تحل الامور في قضية قبرشمون بشكل منطقي، واعتبر انه كان هناك تحضيرا لفتنة في الجبل والوزير ​جبران باسيل​ معروف بنشاطه وهو قوة للعهد.

واوضح بانو في حديث اذاعي، ان نسبة الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​ هو 90 للاسلام مقابل 10 للمسيحيين وهذا الموضوع يجب التوقف عنده، وهناك نقص كبير للمسيحيين في الدولة، اين التوازن في الدولة؟

واسف بانو للاحداث التي تحصل في ​مخيم عين الحلوة​، والسلاح يجب ان يكون فقط بيد ​الجيش اللبناني​، ونحن ضد السلاح المتفلت، ويجب مساعدة ​الفلسطينيين​ وتأمين حياة لائقة لهم كي لا يتم استغلالهم.