اشار وزير المالية ​علي حسن خليل​ في كتاب وجهه يوم أمس الجمعة إلى ​وزارة الإتصالات​ حول موضوع الإنفاق من إيرادات وزارة الإتصالات (القطاع الخليوي)، الى انه "لما كانت الإيرادات الناتجة عن العقدين المنظمين مع الشركتين اللتين تديران مرفق القطاع الخليوي هي أموال عامة تعود للدولة، ولما كان قانون المحاسبة العمومية قد أورد أصولاً وآليات لإنفاق الأموال العمومية، ولما كان أي إنفاق من المال العام يحكمه تحقيق المصلحة العامة والعائد من هذا الإنفاق، لذلك وعملاً بأحكام المرسوم 2868 تاريخ 1959ـ12-16، نطلب تعليق قرار شراء المبنى الخاص بشركة "تاتش" حتى يصار إلى البت به وفق القوانين والانظمة المرعية الإجراء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خليل طلب تعليق قرار شراء مبنى "تاتش" حتى يصار للبت به وفق القوانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.