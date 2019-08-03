شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "الصحفيين" يجتمع اليوم لمناقشة شئون القيد والتسويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، اجتماعًا له فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت الموافق 3 أغسطس، وذلك لاعتماد محضر اجتماع المجلس بتاريخ 22 يونيو، واعتماد محضر لجنة المعاشات بتاريخ 27 يوليو.

ومن المقرر أن يناقش مجلس نقابة الصحفيين، خلال الاجتماع، شئون القيد ولجنة التسويات وشئون الأعضاء وشئون الموظفين وشئون المبنى وما يستجد من أعمال.