طنجة.. حملة أمنية للبحث عن “بطل” فيديو عنف تم تداوله على فيسبوك

باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أمس الجمعة، بطنجة، أبحاثا وتحريات دقيقة بغرض التحقق من صحة وطبيعة الأفعال الإجرامية الواردة في شريط فيديو مدته 31 ثانية، والذي ظهر فيه شخص بصدد الاعتداء على فتاة داخل مجرى للمياه بذات المدينة.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” من مصادر أمنية، فإن ولاية أمن طنجة، قد تفاعلت مع الشريط المنشور، وكذا مع التعليقات التي أفادت بأن الأمر يتعلق بمحاولة اغتصاب مفترضة، إذ أوضح البحث عدم تسجيل أية شكاية حول الموضوع لدى مصالح الأمن، فضلا عن انتفاء ورود أي بلاغ هاتفي أو وشاية حول هذه الحادثة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشرطة القضائية استمعت لعدد من الشهود، إذ أوضح شخصان يعملان في شركة للنظافة بعين المكان، أنهما شاهدا شاب وفتاة يتجولان معا بالقرب من واد مغوغة زوال يوم الثلاثاء المنصرم، وذلك قبل أن يدخلا في خلاف عرضي تطور إلى عنف متبادل، ثم غادرا المكان إلى وجهة غير معلومة.

واسترسلت المصادر نفسها أن المصالح الأمن باشرت تحرياتها في هذه القضية لتحديد هوية الشاب والفتاة اللذان يظهران في الشريط، للبحث معهما حول ملابسات القضية التي تتعامل معها الشرطة القضائية، في هذه المرحلة من البحث، على أنها واقعة عنف وليس اغتصاب.