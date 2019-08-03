حالات الانتحار تتوالى بشفشاون.. شابة تضع حدا لحياتها شنقا

اهتزت مدينة شفشاون، صباح أمس الجمعة، على وقع حادثة إنتحار، راحت ضحيتها فتاة في عقدها الثالث، بعدما وضعت حدا لحياتها شنقا.
وأوضحت مصادر “اليوم24″، أن الشابة التي تبلغ 38 سنة قيد حياتها، عثر عليها فجر اليوم، معلقة بجذع شجرة بمحاذاة منزل أسرتها، في جماعة :بني بوزرة” إقليم شفشاون.
هذا، وحلت بعين المكان السلطة المحلية والدرك الملكي، بينما تم نقل جثة الفتاة على متن سيارة نقل الأموات، صوب مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي شفشاون.
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