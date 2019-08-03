الجيش البريطاني في حالة طوارئ بسبب سد للمياه!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألقت طائرة "هليكوبتر" عسكرية بريطانية أكياسا من الحصى أمس الجمعة على منحدر خارجي لسد في وسط إنجلترا انهار جزء منه وبات معرضا لخطر الانهيار وإغراق بلدة وايلي بريدج في منطقة ديربيشاير.
وتقوم الشرطة بإجلاء ما يزيد عن ستة آلاف من سكان البلدة وطلبت منهم اصطحاب حيواناتهم الأليفة وأي أدوية يحتاجونها معهم بعد أن لحقت أضرار بالغة بالسد بسبب الأمطار الغزيرة في الآونة الأخيرة.
وزار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، المنطقة مساء يوم الجمعة والتقى بعدد من السكان المتضررين وفرق الطوارئ. وقال جونسون "حلقت فوق السد ويبدو مخيفا جدا".
وقال مسؤولون إن السد الذي يحتجز نحو 300 مليون جالون من المياه معرض للانهيار مما يعرض حياة الناس للخطر.
ويضخ مهندسون حاليا المياه من أمام السد لخفض المنسوب وتقليل الضغط على هيكله بما يسمح ببدء عمليات الإصلاح.
وأوضحت الشرطة إن عملية خفض منسوب المياه لمستوى أقل من المنطقة المتضررة في السد قد يستغرق عدة أيام.
وأصدرت وكالة البيئة البريطانية تحذيرا مشددا من الفيضان في المنطقة.
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