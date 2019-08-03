حالة الطقس: درجات الحرارة في حدود المعدلات السنوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، غائما جزئيا حتى صافيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 31 – 20، الخالصة (كريات شمونه) 34 – 23، صفد 29 – 20، طبرية 36 – 25، الناصرة 31 – 21، حيفا 31 – 25، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 30 – 20، عسقلان 30 – 25، عين جدي (البحر الميت) 40 – 30، بئر السبع 35 – 23، أم رشرش (إيلات) 40 – 28.

أما يوم غد، الأحد، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد، وتكون أعلى بقليل من المعدلات السنوية.

وبعد غد، الإثنين، يتوقع أن تواصل درجات الحرارة الارتفاع، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم.