شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعتزمون إصدار قائمة سوداء بأسماء رجال أعمال تمهيداً لنهب ممتلكاتهم والان مع التفاصيل

في أحدث الإجراءات الحوثية لنهب المواطنين، يسعى الحوثيون لإصدار قائمة سوداء بأسماء رجال أعمال تمهيداً للاستحواذ على ممتلكاتهم.

وكشفت مصادر مقربة من جماعة الحوثي عن اعتزام الأخيرة إصدار قائمة سوداء جديدة تضم أسماء رجال أعمال ومستثمرين وشخصيات اجتماعية، ناشطة في المجال التجاري والعقاري، مقيمة منذ الانقلاب على الشرعية، خارج اليمن، تمهيداً للاستحواذ على ممتلكاتهم في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وأكدت المصادر وفق ما نشرته صحيفة «الخليج» الصادرة اليوم السبت أن القائمة التي تعتزم جماعة الحوثي الإعلان عنها قريباً، ستصدر في صيغة حكم قضائي وهو الغطاء الذي دأبت جماعة الحوثي على استخدامه للنيل من خصومها، سواء من المناهضين للانقلاب أو من قياداتها المتحفظة على بعض انتهاكاتها وأدائها في إدارة الشؤون العامة كسلطة أمر واقع.

وتستغل جماعة الحوثي سيطرتها على أجهزة النيابة والقضاء بالعاصمة صنعاء، لتمرير مخططات تستهدف في حقيقتها إيجاد موارد مالية جديدة، عن طريق نهب الممتلكات الخاصة، بعد استكمالها نهب الممتلكات العامة