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مقتل 11 مدنياً إثر هجوم للمتمردين بجنوب السودان

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قتل 11 مدنيا  في جنوب السودان إثر غارة شنها متمردو الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن ستيفن بال محافظ ولاية مايوت في جنوب السودان، الجمعة، إن متمردين شنوا غارة لقي فيها 11 مدنيا حتفهم رغم اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

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وأضاف بال، أن الجنود الموالين للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، هاجموا مدنيين واغتصبوا فتيات صغيرات في بلدة مايوت، بعد أن أخفق سكان البلدة في دفع الضرائب لهم ومنحهم الماشية والغذاء.

وتابع: "لقد تأكدنا من 11 جثة وإصابة 17 شخصا بجروح خطيرة"، مضيفا أنه يجب احترام اتفاق وقف إطلاق النار".

ولكن المتحدث باسم المتمردين في جوبا، لام بول جابرييل، قال إنه لا يعتقد أن جنود المتمردين قتلوا مدنيين أبرياء، مضيفاً "سنحقق في أسباب الاشتباكات".

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