شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر أمنية تكشف حقيقة إنفجار مدينة كريتر بعدن والان مع التفاصيل
كشفت مصادر أمنية حقيقة الإنفجار العنيف الذي هز ليل الجمعة مدينة كريتر بمديرية صيرة في العاصمة المؤقتة عدن .
وذكرت المصادر، أن الإنفجار ناجم عن قنبلة صوتية ألقاها شاب خلال شجار نشب بينه وبين شقيقه في حي البادري بمدينة كريتر .. نافية جملة وتفصيلا المزاعم التي تحدثت عن ان الإنفجار ناجم عن سيارة مفخخة .
وقالت المصادر، أن قوات من شرطة كريتر وقوات الحزام الأمني قطاع كريتر - المعلا - التواهي، تحركت إلى موقع الإنفجار وألقت القبض على الجاني الذي قام بتفجير القنبلة وتسليمه إلى إدارة أمن عدن .. داعية وسائل الإعلام المحلية إلى تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي أنباء .
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