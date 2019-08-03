شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترامب يؤكد أن هناك تقدمًا كبيرًا في محادثات السلام الأفغانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:11 صباحًا, 3 أغسطس 2019 م المناطق _ وكالات أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أن هناك تقدمًا كبيرًا في محادثات السلام مع حركة طالبان الأفغانية.

وقال في تصريح للصحفيين ” حققنا الكثير من التقدم في المحادثات، ونحن نجري محادثات”.

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