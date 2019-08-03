الأمير علي بن الحسين يشيد بتنظيم العراق بطولة غرب آسيا

وأثنى بن الحسين في تغريدة له على موقعه الرسمي في "تويتر"، على "عملية التنظيم والاستضافة للعراق في البطولة"، متمنياً "التوفيق للمنتخبات المشاركة".

يذكر أن بطولة غرب آسيا انطلقت في الثلاثين من الشهر الماضي بإقامة مباريات المجموعة الأولى، على أن تنطلق اليوم السبت منافسات المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات السعودية والكويت والأردن والبحرين.

