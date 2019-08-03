الأمير علي بن الحسين يشيد بتنظيم العراق بطولة غرب آسيا

2019-08-03 | 08:21
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قدم رئيس اتحاد غرب آسيا، الأمير علي بن الحسين، الشكر والتقدير إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد النجاح "الكبير" للعراق في استضافة النسخة الحالية من بطولة غرب آسيا المقامة في كل من كربلاء وأربيل.
يذكر أن بطولة غرب آسيا انطلقت في الثلاثين من الشهر الماضي بإقامة مباريات المجموعة الأولى، على أن تنطلق اليوم السبت منافسات المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات السعودية والكويت والأردن والبحرين.
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