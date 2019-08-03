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الأمير علي بن الحسين يشيد بتنظيم العراق بطولة غرب آسيا

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2019-08-03 | 08:21

الأمير علي بن الحسين يشيد بتنظيم العراق بطولة غرب آسيا

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قدم رئيس اتحاد غرب آسيا، الأمير علي بن الحسين، الشكر والتقدير إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد النجاح "الكبير" للعراق في استضافة النسخة الحالية من بطولة غرب آسيا المقامة في كل من كربلاء وأربيل.
وأثنى بن الحسين في تغريدة له على موقعه الرسمي في "تويتر"، على "عملية التنظيم والاستضافة للعراق في البطولة"، متمنياً "التوفيق للمنتخبات المشاركة".

يذكر أن بطولة غرب آسيا انطلقت في الثلاثين من الشهر الماضي بإقامة مباريات المجموعة الأولى، على أن تنطلق اليوم السبت منافسات المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات والكويت والأردن والبحرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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