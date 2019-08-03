وزير الدفاع يصل كربلاء ويبحث تامين بطولة غرب اسيا وعودة الحجاج

وصل وزير الدفاع نجاح الشمري، السبت، الى محافظة كربلاء لبحث تامين بطولة غرب اسيا وعودة الحجاج. وقال مراسل الخليج 365، ان وزير الدفاع نجاح الشمري وصل قبل قليل إلى كربلاء برفقة وفد نيابي، حيث أجتمع مع قيادة عمليات الفرات الأوسط. واكد الشمري خلال مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع ان "الزيارة جاءت لبحث الملف الأمني وخاصة بطولة غرب أسيا وتأمين عودة الحجاج".



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