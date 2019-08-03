ما هو مقدار راتب الرئيس الأوكراني؟

يتلقى رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي نفس راتب سلفه، بيوتر بوروشينكو، حسب تقارير موقع "غرومادسكي".

على وجه الخصوص ، في حزيران تلقى زيلينسكي 28 هريفنيا (حوالي 1100 دولار) ، ودفع منها ضرائب بمبلغ إجمالي قدره 5460 هريفنيا (حوالي 214,98 دولار).

ونقل الموقع عن إدارة الدولة "لم يتم تحديد رواتب أخرى (الإضافات والمكافآت، وما إلى ذلك) لرئيس أوكرانيا".

Advertisements

في منتصف حزيران، ورد أن أول راتب لزيلينسكي منذ توليه منصبه كرئيس لأوكرانيا كان 12.7 ألف هريفنيا (حوالي 200 دولار).

وتم دفع 2.4 ألف هريفنيا (50 دولار) رسوم وضرائب الإلزامية من الراتب، وتم إيداع الراتب - أي، تم نقله للحفظ.

في وقت سابق، ذكرت إدارة الدولة لشؤون الرئيس استجابة لطلب من وكالة الأنباء الأوكرانية أن الرئيس السابق، بيوتر بوروشينكو، حصل على 270.5 هريفنيا في 2018 (أكثر من 9500 دولار) وتم نقل هذا المبلغ إلى مؤسسة خيرية.