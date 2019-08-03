إيقاف ميسي ثلاثة أشهر

2019-08-03 | 08:03
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أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" في بيان رسمي، إيقاف قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار، بسبب سوء سلوكه وتصريحاته المسيئة ضد مسؤولي الاتحاد القاري.
واتهم ميسي حكام البطولة ومسؤولي "كونميبول" بالتحيز للبرازيل، بعد إقصاء الأرجنتين من الدور نصف النهائي على يد السيليساو.
وكرر ميسي هجومه على الاتحاد عقب طرده المباشر خلال مواجهة تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث، فضلًا عن رفضه الصعود لمنصة التتويج، لتسلم الميدالية البرونزية.
ويأتي هذا الإيقاف ليحرم ميسي من الظهور دولياً مع منتخب بلاده في أي مباراة رسمية أو ودية على مدار 3 أشهر.
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