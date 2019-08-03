إيقاف ميسي ثلاثة أشهر

كما تقرر تغريم ميسي 50 ألف دولار وفقاً للوائح اتحاد أميركا الجنوبية، وذلك بعد التصريحات التي اتهم فيها اللاعب مسؤولي "كونميبول" بالتحيز للبرازيل خلال بطولة كوبا أمريكا 2019، بحسب موقع "كورة".

واتهم ميسي حكام البطولة ومسؤولي "كونميبول" بالتحيز للبرازيل، بعد إقصاء الأرجنتين من الدور نصف النهائي على يد السيليساو.



وكرر ميسي هجومه على الاتحاد عقب طرده المباشر خلال مواجهة تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث، فضلًا عن رفضه الصعود لمنصة التتويج، لتسلم الميدالية البرونزية.

ويأتي هذا الإيقاف ليحرم ميسي من الظهور دولياً مع منتخب بلاده في أي مباراة رسمية أو ودية على مدار 3 أشهر.