أبناء بارزان التكريتي يطعنون بقرار تجميد اموالهم في سويسرا والاخيرة ترفضه

رفضت محكمة الاتحادية السويسرية، رفع التجميد عن اموال ابناء بارزان التكريتي الاخ غير الشقيق لرئيس النظام السابق صدام حسين.

وقالت صحيفة "24 ساعة" السويسرية، إن "المحكمة الاتحادية رفضت الطعون المقدمة من ابنتان وابن بارزان التكريتي ضد المحكمة الادارية السويسرية التي رفضت رفع مصادرة محتويات خزانة قوية مستأجرة في احدى البنوك وحسابين مصرفين".

وكان قرار المصادرة او تجميد النشاطات قد صدر منذ عام 2004 بسبب درجهم في القائمة السويسرية للأفراد والشركات المستهدفة بتدابير اقتصادية ضد العراق.

واوضحت الصحيفة ان "ابناء بارزان طلبوا من المحكمة الادارية السويسرية برفع مصادرة اموالهم في سويسرا لكنها رفضت، مما دفعهم للذهاب الى تقديم طعن بقرارها لدى المحكمة الاتحادية (الفيدرالية)".

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واعلنت الاتحادية السويسرية، "رفضها للطعون المقدمة من العراقيين الثلاثة امس الجمعة".

واشارت الصحيفة في تقريرها ان "ابناء بارزان التكريتي تقدموا عام 2018 بطلب للامم المتحدة لرفع اسماؤهم من القائمة السويسرية للأفراد والشركات المستهدفة بتدابير اقتصادية ضد العراق، لكن الامم المتحدة رفضت ذلك، بعدها قدموا طلباً اخر لوزارة الشؤون المالية الاميركية لنفس السبب وايضاً رفض طلبهم، مما دفعهم للذهاب الى المحاكم السويسرية".

المحرر: علي ناجي/ باريس