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اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، ان قضاء خانقين تعرض لهزة ارضية فجر اليوم.
وبحسب تقرير الانواء الجوية ان "مركز الهزة وقع في سربيل زهاب بايران وتبعد 80كم شمال شرق خانقينفي ديالى"، مبينا ان "قوة الهزة بلغت 4.2 على مقياس ريختر".
وبين التقرير ان "المواطنين شعروا في الهزة بخانقين وكلار شعور قوي"، مشيرا الى ان "الهزة سبقتها هزتان شرق كلار احداها بقوة 3.5 والاخرى 3.2 على مقياس ريختر".
كانت هذه تفاصيل خبر هزة ارضية في خانقين والانواء الجوية تصدر تقريرا بشأنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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