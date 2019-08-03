اخبار العالم

هزة ارضية في خانقين والانواء الجوية تصدر تقريرا بشأنها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، ان قضاء خانقين تعرض لهزة ارضية فجر اليوم.

وبحسب تقرير الانواء الجوية ان "مركز الهزة وقع في سربيل زهاب بايران وتبعد 80كم شمال شرق خانقينفي ديالى"، مبينا ان "قوة الهزة بلغت 4.2 على مقياس ريختر".

 

Advertisements

وبين التقرير ان "المواطنين شعروا في الهزة بخانقين وكلار شعور قوي"، مشيرا الى ان "الهزة سبقتها هزتان شرق كلار احداها بقوة 3.5 والاخرى 3.2 على مقياس ريختر".

 

 

ExtImage-5079097-138664608.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزة ارضية في خانقين والانواء الجوية تصدر تقريرا بشأنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا