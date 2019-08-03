سوسن الشاعر: العلاقات السعودية الإماراتية تؤرق النظام القطري

أكدت الإعلامية البحرينية سوسن الشاعر، أنه لا يمكن التشكيك بمدى قوة ومتانة العلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ومدى قوة الترابط والأخوة التي تجمع الشعبين ببعضهما البعض، مشيرة إلى أن من يقوم بنشر الإشاعات وينتقل من إفتراء إلى آخر ومن محاولة إلى أخرى لإفساد هذه العلاقة لا يمكن أن يكون إنساناً سوياً.

أكدت الشاعر في تصريحات وفقا 24، بأن قطر تقوم بتمويل مشروع أكبر من حجمها، والقائم على هذا المشروع هو إنسان مريض وحاقد، وقالت "نظام الحمدين الآن يعاني وهو يرى التماسك المتين والقوي الذي يربط الإمارات والسعودية قيادة وشعباً، وبهدف الهروب منعزلته بدأ وعبر منابر ومنصات عديدة يعمل على إفساد هذه العلاقة الأخوية التي تؤرقه".

ولفتت إلى أن هذه المحاولات اليائسة لزعزعة العلاقات بين الإمارات والسعودية نابعة من منطلقين يتوافقان مع بعضهما، موافقته وقبوله للقيام بتمويل هذا المشروع الذي توافق مع أفكاره وحقد قلبه، بالإضافة إلى أنه وللأسف يملك المال لتمويل مثل هذه المشاريع الهادمة.