الكشف عن خلية عراقية زوّرت جوازات سفر ووثائق لـ11 قطرياً

ضبطت وزارة الداخلية العراقية شخصين، أحدهما قطري الجنسية والآخر عراقي، لتورطهم بتزوير جوازات سفر وبطاقات تعريف عراقية لـ11 قطرياً.

وأكد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية العراقية في بيان نشرته قناة "التغيير" العراقية، أن المتهمين الاثنين تمكنا من إصدار جوازات سفر عراقية وبطاقات موحدة للقطريين بوثائق مزورة في السجل الأساسي لدائرة أحوال الأعظمية، بالتواطؤ مع ضباط وموظفين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وبمساعدة أحد الأشخاص من سكان محافظة كربلاء.

وتمت العملية بتورط ضباط وموظفين في دائرة أحوال الأعظمية بعمليات زرع لقيود وهمية، وإصدار بطاقات موحدة، وجوازات سفر، لأشخاص غير عراقيين لقاء مبالغ مالية كبيرة.