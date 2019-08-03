مقتل حمزة بن لادن يفسد مخطط الحمدين

تلقى تنظيم الحمدين الحاكم في قطر، ضربة موجعة أربكت حساباته بعدما أعلن مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام مقتل حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وكانت العصابة القطرية تعد نجل بن لادن لقيادة تنظيم القاعدة الإرهابي من بعد مقتل والده، من أجل الاستمرار في تنفيذ أجندتها التخريبية في دول العالم ونشر الخراب والدمار والإرهاب، إلا أن خبر موته نزل عليهم كالصاعقة وأحبط مخططهم الخبيث.

ويُعتقد أن حمزة بن لادن الذي كان يُطلق عليه "ولي عهد الجهاد" والذي تم تأهيله لتولي قيادة تنظيم القاعدة، كان يعيش في الجبال الواقعة على الحدود بين باكستان وأفغانستان.

ولا يُعرف كيف ومتى قُتِل حمزة بن لادن لكن المسؤولين أخبروا صحفيين في واشنطن أنه قُتِل خلال العامين الماضيين وأن الحكومة الأمريكية لعبت دورا في مقتله.

ورصدت الحكومة الأمريكية في شهر فبراير الماضي مكافأة قيمتها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى الكشف عن مكان اختفاء حمزة، في إطار مخطط أوسع للحصول على معلومات حول شخصيات قيادية بارزة.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة إن بي سي، وسي إن إن الأمريكية خبر "وفاة" حمزة نقلا عن مصادر في المخابرات الأمريكية لم تحددها.

لم يكن هناك أي تفسير لغموض المعلومات لكن المسؤولين قالوا إن الأمر استغرق بعض الوقت للتحقق من وفاة حمزة بن لادن، ولم يرد ذكر ذلك على القنوات الإعلامية الجهادية أو شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس ترامب، الذي سُئِل عن التقرير في البيت الأبيض، إنه لا يريد التعليق لكن الحكومة تخطط لإصدار بيان رسمي.

وكشفت وثائق عثرت عليها السلطات الأمريكية في مخبأ زعيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، وسربتها وكالة المخابرات المركزية حديثا، عن نصائح وجهها بن لادن لنجله حمزة، بمغادرة إيران إلى قطر.

وأكدت رسالة كتبها بن لادن إلى ثلاثة من أبنائه وإحدى زوجاته، تم تسريبها تضمنت أن الدوحة هي المكان المناسب لتأهيل ابنه على الجهاد، حيث حثه على الذهاب إلى تنظيم الحمدين الذي تعد بمثابة "واحة صغيرة" للترحيب بالإخوان والتنظميات الإرهابية.

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وكشفت رسائل بن لادن أيضا عن رغبته في أن ينتقل نجله حمزة إلى قطر لدراسة العلوم الشرعية حتى يتمكن من مقاومة التشكيك في الجهاد وترسيخ قناعته – على حد تعبيره - قناعة ربما هي من أوصلت حمزة بن لادن إلى أن يصنف من قبل الولايات المتحدة في يناير الماضي بأنه إرهابي دولي.

وظهر بن لادن الصغير على بوق الحمدين الفاسد شبكة الجزيرة، وردد نفس خطاب والده المتطرف وقدم نفسه كزعيم للتنظيم، حيث دعا من منبر الإرهاب والتطرف إلى مهاجمة الأمريكان وتنفيذ عمليات مسلحة، كما حركه "تميم" أمير تنظيم الحمدين كدمية للتحريض على الدول العربية.

وظهر حمزة لأول مرة عام 2001، وهو يقف بين مجموعة من مقاتلي طالبان في أفغانستان، في شريط أذاعته قناة الجزيرة القطرية أثناء الغزو الأمريكي لأفغانستان.

وولِد حمزة بن لادن في العام 1989، قبل أن يتم نفي والده من السعودية لينتقل لاحقا للعيش في أفغانستان، وهو الإبن الخامس عشر بين أبناء أسامة بن لادن العشرين وابنه من زوجته الثالثة.

وشوهِد حمزة في شريط فيديو عائلي في عمر الثانية عشر وبعد وفاة والده عندما ظهر في حفل زفافه على ابنة قيادي آخر بتنظيم القاعدة، ويُعتقد أن ذلك الحفل قد أقيم في إيران.

وأثناء طفولته، يُعتقد أنه قضى بعض الوقت قيد الإقامة الجبرية في إيران مع أفراد آخرين من عائلة بن لادن، وفرت العائلة عبر الحدود من أفغانستان بعد أن قامت القوات الأمريكية والقوات الأفغانية المناهضة لطالبان بتطهير أماكن اختباء أفراد التنظيم بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

ونجا حمزة بصعوبة من مداهمة في أبوت آباد بباكستان، والتي قتل فيها أسامة بن لادن عن عمر يناهز 54 عامًا على أيدي القوات البحرية الأمريكية في مايو 2011.

وأظهرت وثائق في وقت لاحق أن حمزة كان في طريقه للالتحاق بوالده وكان من المقرر أن يكون معه في غضون أيام، وتوفي أخوه الأكبر خالد (23 عاما) إلى جانب والدهما.

بعد 4 سنوات، ظهر حمزة بن لادن في شريطه الصوتي الأول للقاعدة، وقد ظهر في بعض المناسبات منذ ذلك الحين، مما دفع الكثيرون إلى الاستنتاج بأنه تم إعداده للقيادة، ولم تظهر له أي تسجيلات صوتية أخرى منذ العام الماضي.

وفي مارس الماضي، أعلنت السعودية تجريد حمزة بن لادن من جنسيته وقالت إن القرار جاء بأمر ملكي في نوفمبر العام الماضي.