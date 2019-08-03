قمة روسية تركية إيرانية حول سوريا في سبتمبر

أفاد مصدر مقرب من المحادثات التي تستضيفها العاصمة الكازاخية نور سلطان، الخميس، حول سوريا بأن الدول الثلاثة الضامنة لمحادثات آستانا حول سوريا (روسيا وتركيا وإيران) اتفقت على عقد قمة في سبتمبر(أيلول).

ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر القول إن "وفود الدول الثلاثة اتفقت على عقد قمة في 11 سبتمبر(أيلول).

إلا أن الكرملين لم يعلن بعد موعد القمة.

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وقال المصدر للوكالة إن تشكيل "اللجنة الدستورية السورية" سيتم إعلانه في القمة القادمة.

وأضاف أن "العمل جار لتشكيل اللجنة".

وذكر المصدر أن المشاركين في المحادثات، التي انطلقت اليوم في نور سلطان وتستمر حتى يوم غد، توصلوا إلى تفاهمات بشأن المرشحين للجنة الدستورية.