"هل تعطون جنودكم حبوب شجاعة؟... إن مارأيناه شيء لا يوصف" سؤال قائد إسرائيلي أسير للبطل المصري الراحل اللواء "السيد الشافعي" خلال حرب أكتوبر

اعداد محمد بشاري

توفي منذ أيام في هدوء تام بلا شهرة أو إعلام سيادة اللواء" السيد الشافعي "قائد اللواء الخامس مشاة من الفرقة 19الجيش الثالث الميداني والذي خاض معركة بطولية خلال حرب أكتوبر المجيدة حيث قام بقتل 44 إسرائيليا ودمر 26 دبابة إسرائيلية وأسر ديفيد جروس قائد كتيبة دبابات إسرائيلية في حرب أكتوبر،كما استولى على مركز القيادة الإسرائيلي الجنوبي في سيناء.

كما قام اللواء تحت قيادته في اليوم العاشر من حرب أكتوبر بهجوم ليلي للإستيلاء على مركز القيادة الإسرائيلي الجنوبي في ممر متلا.

يقول اللواء شافعي في مذكراته:

لقد قررت الهجوم الليلي الصامت وبالمشاة فقط بدون إستخدام كتيبة الدبابات في الهجوم فالعدو يملك دبابات ذات مدى أكبر من الدبابات التي معي ، فإذا دفعت كتيبة الدبابات فإنها ستدمر بالكامل وسأخسر أطقمها ;لقد كونت مجموعة إقتناص دبابات وسأدفعها في الهجوم .

Advertisements

وأنطلق الأبطال المصريين وأنقضوا في جوف الليل على الأعداء وهم نيام فقتلوهم جميعا وكان عددهم 44 فردا إسرائيليا من بينهم ضابطان برتبة عميد وإثنان برتبة عقيد وثلاث ضباط برتبة المقدم وضابط برتبة ملازم ، وكان بعضهم قد أستيقظ ولكنه لم يستطع أن يضع قدمه في حذائه ..

وفي الصباح هجم الأبطال المصريين على الدبابات فكان الجندي المصري مدربا على أن يدفع نفسه تحت الدبابة ثم يصعد عليها من الخلف ويلقي قنبلته عليها ويفجرها .. وأطلق العدو الإسرائيلي مدفعيته الثقيلة وأصيب رئيس أركان اللواء العقيد أسعد ذكي بشظية في وجهه فطلبت منه أن ينتقل إلى السرية الطبية فرفض وأصر على القتال معي ولكنه أستشهد بعد ثلاثة أيام متأثرا بجراحه.

وحاول العدو الإسرائيلي أن يسترد مركز قيادته فقام بهجوم مضاد بعدد 54 دبابة وقاتل الأبطال المصريين ودمروا الكثير من الدبابات منها 26 دبابة طارت أبراجها من شدة الإنفجار وتم أسر الكثير منهم وعلى رأسهم قائد الكتيبة نفسه وكان يدعى ديفيد جروس .. وبعد الأسر سألت قائد الكتيبة الإسرائيلة ديفيد جروس: "مارأيك في المعركة التي دارت؟".

فرد القائد الإسرائيلي ديفيد جروس: "إن مارأيناه شيء لا يوصف لقد حارب رجالك بطريقة إنتحارية ، ثم سألني القائد الإسرائيلي ديفيد جروس : هل تعطون جنودكم حبوب الشجاعة؟