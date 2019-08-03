تضرر أكثر من 100 منزل بعد زلزال قوي في إندونيسيا

أصيب أربعة أشخاص على الأقل وتضرر أكثر من 100 منزل بعد وقوع زلزال قوي قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية، حسبما ذكرت وكالة إدارة الكوارث اليوم.
وشعر سكان العاصمة جاكرتا بالزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر، ودفع السلطات إلى إصدار تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي) لفترة وجيزة في بعض المناطق بالقرب من مضيق سوندا.
وقال اجوس ويبوو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن شخصا واحدا لقي حتفه إثر إصابته بأزمة قلبية خلال الزلزال.
ودفع الزلزال سكان مجمع سكني مرتفع في جاكرتا إلى الخروج منه في ذعر مع تمايل المبنى وسماع صوت تصدع.
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