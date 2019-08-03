عقوبات مالية أميركية جديدة على روسيا على خلفية تسميم الجاسوس سكريبال

فرضت ​الولايات المتحدة​ مجموعة جديدة من العقوبات على ​روسيا​، على خلفيّة تسميم الجاسوس الروسي السابق ​سيرغي سكريبال​ في سالزبري البريطانيّة عام 2018.

واوضحت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة مورغان أورتاغوس في بيان، إنّ ​واشنطن​ ستُعارض أيَّ مساعدة ل​موسكو​ "من جانب المؤسّسات الماليّة الدوليّة"، وستُقيّد وصول ​المصارف​ الأميركيّة إلى سوق الديون السياديّة الروسيّة، وستحدّ من صادرات السّلع والتكنولوجيا إلى روسيا.

وهذه التدابير التي اتُّخذت بموجب قانون أميركي يعود لعام 1991 ويتعلّق ب​القضاء​ على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ستدخل حيّز التنفيذ "قرب 19 أب" بعدَ إبلاغ ​الكونغرس​، بحسب ما أوضحت أورتاغوس.