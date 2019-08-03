إعلان حالة الطوارئ بولاية بنسلفانيا بسبب حالات التهاب الكبد الوبائي

أعلنت دائرة الصحة في مدينة فيلادلفيا بولاية ​بنسلفانيا​ الأميركية حالة طوارئ صحية عامة بسبب زيادة حالات الإصابة بمرض "​التهاب الكبد​ الوبائي أ".

وأكدت السلطات الصحية بالمدينة أنه حتى الآن تم رصد 154 حالة إصابة بالمرض شديد العدوى، 85 منها تم كشفها منذ شهر ايار الماضي، حسب آخر الإحصائيات.

وقال المتحدث باسم ​وزارة الصحة العامة​ بمدينة فيلادلفيا جيمس جارو "رغم عدم وجود سبب محدد يمكننا تحديده، إلا أن المدينة تعاني من مشكلة ​مخدرات​ وصفها مفوض الصحة بأنها أسوأ وباء منذ أكثر من قرن".