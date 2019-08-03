ظريف: إيران ستتخذ خطوة ثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي

اعلن وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ ان ​إيران​ ستتخذ خطوة ثالثة لتقليص التزاماتها ب​الاتفاق النووي​. واكد وزير الخارجية الايراني في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بان اكبر فخر له هو تعرضه للحظر من اجل الشعب الايراني. اضاف "اشكركم كثيرا ايها الشعب النبيل ازاء كل مشاعر المحبة ورسائلكم الجميلة التي وجهتموها لي".

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