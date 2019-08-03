اعلن رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ في بيان انه ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن يوم السبت الموافق 3 اب 2019 م هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام لعام 1440 للهجرة، وعليه فان يوم الاثنين الموافق 12 اب 2019 هو ​عيد الأضحى​ المبارك، نسأل الله أن يعيده على المسلمين واللبنانيين بالخير والبركة والسلام، وأن يتقبل اعمال حجاج بيت الله الحرام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الاسلامي الشيعي يعلن الاثنين 12 آب اول ايام عيد الاضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.