افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، عن تراجع حدة الاشتباكات في عين الحلوة بشكل كبير، وتحديدا في حي "الرأس الاحمر" في الشارع الفوقاني، نحو منزل بلال العرقوب ومجموعته وسط معلومات عن فراره وتسليم البعض لأنفسهم.
وتحدث مراسلنا عن عملية امنية محدودة نحو منزل بلال العرقوب ومجموعته الكائن في حي الرأس الاحمر ، والذي تتهمه عائلة علاء الدين بالوقوف وراء مقتل حسين علاء الدين.
هذا ووصل الرصاص الطائش إلى محيط المخيم الغربي حيث أصيب "فرن الحياة" القريب من حسبة صيدا وتحطمت واجهته الرئيسية.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: فرار بلال العرقوب بعد عملية امنية محدودة نحو منزله بعين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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