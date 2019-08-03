النشرة: فرار بلال العرقوب بعد عملية امنية محدودة نحو منزله بعين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن تراجع حدة الاشتباكات في ​عين الحلوة​ بشكل كبير، وتحديدا في حي "الرأس الاحمر" في ​الشارع الفوقاني​، نحو منزل بلال ​العرقوب​ ومجموعته وسط معلومات عن فراره وتسليم البعض لأنفسهم.

وتحدث مراسلنا عن عملية امنية محدودة نحو منزل بلال العرقوب ومجموعته الكائن في حي الرأس الاحمر ، والذي تتهمه عائلة علاء الدين بالوقوف وراء مقتل حسين علاء الدين.

هذا ووصل الرصاص الطائش إلى محيط المخيم الغربي حيث أصيب "فرن الحياة" القريب من حسبة صيدا وتحطمت واجهته الرئيسية.