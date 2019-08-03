النشرة: الحريري استاء من مضمون خبر اتصال الرئيس عون به وليس من الاتصال

كشفت مصادر وزارية مطلعة لـ"​النشرة​" ان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لم ينزعج من اتصال ​الرئيس ميشال عون​ به امس وطلبه الدعوة لعقد ​مجلس الوزراء​ لان ذلك من حق رئيس الجمهورية وفقا للدستور، الا ان ما ازعجه الى حد الاستياء، كان مضمون التسريب الاعلامي الذي تلا اتصال الرئيس عون والعبارات "المتعالية" التي استعملت فيه، والطريقة غير المألوفة في توزيع الخبر الذي لم يصدر عن الدوائر الاعلامية في ​قصر بعبدا​ كما درجت العادة. واشارت المصادر الوزارية الى ان الشروحات حول الاتصال الرئاسي التي تلت توزيع الخبر زادت الطين بلة لانها اعتمدت اللغة "الاستعلائية" نفسها.

واكدت المصادر لـ "النشرة" ان ما نقل عن مصادر حكومية عبر احد ​المواقع الالكترونية​ اتى ردا على هذا الاسلوب الاعلامي المعتمد مع رئيس الحكومة من قبل مصادر وزارية قريبة من العهد، خلافا لمناخ العلاقة الايجابية التي تربط بين رئيسي الجمهورية والحكومة.