أعلن عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ماجد ​إدي أبي اللمع​ ، عدم تأييده "خطوة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في توجيهه رسالة الى ​مجلس النواب​ لتفسير المادة 95 من ​الدستور​،" لافتا في حديث صحافي، الى "أنّ إثارة أيّ موضوع دستوري في الوقت الراهن، من شأنه أن يخلق عصبيات طائفية من جديد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ستفتح هذه القضية المجال لتصبح المواد الدستورية الواردة في الاتفاق أمام احتمالية التفسير هي أيضاً".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبي اللمع: لا أؤيد توجيه عون رسالة للمجلس لأنها تفتح المجال لتفسير المواد الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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