نديم الجميّل: الرسالة الرئاسية مزايدة واستعراض للقوة والصلاحيات

أدرج النائب نديم الجميّل الرسالة الرئاسية الى ​مجلس النواب​ في سياق "مزايدة لا تقدّم ولا تؤخّر، وتصبّ في خانة استعراض القوة والصلاحيات"، معتبراً أنّ "هذا الأمر يضعف ولا يقوّي".

ولفت الجميل في حديث صحافي، الى "ان دعونا نرى كيف سيتمكن ​رئيس الجمهورية​ القوي من إعادة ال​لبنان​يين الى حضن ​الدولة​. فاللبناني عامة والمسيحي تحديداً لم يعد يثق لا بدولته ولا بوطنه، فلنبدأ من هنا، ولنعالج هذه المشكلة، قبل أن نعالج مشاكل أخرى، ونبحث عن مشاكل وهمية لا تمتّ بصلة لاستمرارية وجودنا في لبنان".