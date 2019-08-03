أبي رميا: أهمية رسالة عون انها تفتح باب النقاش على تفسير مادة دستورية أساسية

اكد عضو تكتل لبنان القوي النائب ​سيمون أبي رميا​ "ان أهمية رسالة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الموجهة الى ​مجلس النواب​ أنها تفتح باب النقاش على تفسير مادة أساسية في ​الدستور​، تلحظ لغطاً كبيراً".

واعتبر ابي رميا في حديث صحافي، ان "من الضروري شرح ما تعنيه كلمة ميثاقية، وتوضيح معنى مقتضيات الوفاق الوطني، وتفسير معنى العيش المشترك، وذلك لحسم استخدام التعابير التي تحمل تفسيرات وتأويلات عدّة، لمرة واحدة أخيرة، منعاً لتفصيلها كلّ على مقاسه،" مشددا على "ان قانونياً ودستورياً، إنّ مباراة الخدمة المدنية التي جَرت هي حقّ لِمَن قدّم وفاز، لكننا نعتبر أنّ هناك ما هو أقوى من النص والدستور، وهي الميثاقية والروحية التي نُصّ فيها الدستور، وهدفنا أن نرى كيف يمكن ترجمة هذه الروحية عملياً".