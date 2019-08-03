خواجة: بري يقارب المسائل بكيفية الخروج من الازمات باقل خسائر ممكنة

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجه الى "اننا حريصون على تجنيب المؤسسات انقسامات عمودية لأننا اذا دخلنا في جدل نقسم المجلس النيابي، ولا احد يحاسب رئيس مجلس النواب نبيه بري أو يضعه تحت الامر الواقع وهو يأخذ الموقف المناسب باللحظة المناسبة بما يحفظ استقرار البلد.
واعتبر خواجة في حديث اذاعي، ان من حق رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان المطالبة بالمجلس العدلي ومن حق رئيس الحكومة سعد الحريري ممارسة دوره وفق ما ينص عليه الدستور، والفشة الكبيرة هي بالشعب اللبناني ويا ريت بتطلع الفشة بالحكومة. واوضح ان بري قلق على وضع البلد ويقارب المسائل بكيفية الخروج من الازمات باقل خسائر ممكنة.
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