ترامب.. الزعيم كيم لديه رؤية رائعة وجميلة لبلاده

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ثلاث تغريدات له، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الجمعة، إن التجار الصاروخية التي أجرها الرئيس الكوري كم جون أون وكوريا الشمالية لاختبار 3 صواريخ قصيرة المدى خلال آخر أيام لا تشكل انتهاكا لاتفاقية سنغافورة الموقعة، ولم تكن هناك مناوشات حول الصواريخ قصيرة المدى عند توقيعها.

وامتدح ترامب خلال تغريداته زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في طريقة إدارته لبلاده قائلا: «الزعيم كيم لديه رؤية رائعة وجميلة لبلاده، ومن الممكن أن يجعلها حقيقية إذا تعاون مع الولايات المتحدة فقط، ومعي كرئيس».

وتابع عن كيم جونغ أون: «سيفعل الشيء الصحيح، لأنه ذكي جدا ولا يريد إحباط صديقه، الرئيس ترامب!».

Kim Jong Un and North Korea tested 3 short range missiles over the last number of days. These missiles tests are not a violation of our signed Singapore agreement, nor was there discussion of short range missiles when we shook hands. There may be a United Nations violation, but..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢ أغسطس ٢٠١٩

.....Chairman Kim does not want to disappoint me with a violation of trust, there is far too much for North Korea to gain - the potential as a Country, under Kim Jong Un’s leadership, is unlimited. Also, there is far too much to lose. I may be wrong, but I believe that......

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢ أغسطس ٢٠١٩

....Chariman Kim has a great and beautiful vision for his country, and only the United States, with me as President, can make that vision come true. He will do the right thing because he is far too smart not to, and he does not want to disappoint his friend, President Trump!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢ أغسطس ٢٠١٩