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ترامب يقول تجارب كوريا الشمالية الصاروخية لا تنتهك اتفاقه مع كيم

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يقول تجارب كوريا الشمالية الصاروخية لا تنتهك اتفاقه مع كيم

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة ربما تنتهك قرارات الأمم المتحدة لكنها لا تنتهك اتفاقه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال ترامب أيضا في سلسلة تعليقات على تويتر إنه لا يعتقد أن كيم يريد أن يسبب له خيبة الأمل "بانتهاك الثقة" بينهما مضيفا أن "هناك الكثير جدا الذي يمكن أن تكسبه كوريا الشمالية... وأيضا، هناك الكثير جدا الذي يمكن أن تخسره".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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